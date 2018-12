Ancora scontri a periferia di Tunisi

(ANSA) - TUNISI, 29 DIC - Sono ripresi in serata i disordini tra forze dell'ordine e giovani manifestanti nel sobborgo popolare di Tunisi, Cité Etthadamen. Lo rendono noto i media locali, secondo i quali la Guardia nazionale ha usato gas lacrimogeni per disperdere i dimostranti più violenti che hanno bruciato pneumatici tentando di bloccare le strade e lanciato pietre in direzione degli agenti. Le stesse scene si sono ripetute ieri sera nello stesso sobborgo con un bilancio di 7 arresti tra i manifestanti e tre bancomat distrutti. Disordini notturni si registrano in altre città della Tunisia da lunedì scorso, giorno della morte del reporter precario Abdelrazzak Zorgui, che si è dato fuoco a Kasserine per protestare contro la sua situazione sociale e la marginalizzazione della regione.