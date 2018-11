Egitto: Hrw, arrestati 40 attivisti

(ANSA) - IL CAIRO, 18 NOV - Human Rights Watch (Hrw) denuncia l'arresto in Egitto di almeno 40 avvocati e attivisti nell'ultimo mese, in un giro di vite su ampia scala contro il dissenso. Molti di questi, riferisce l'organizzazione internazionale per la difesa dei diritti umani, erano persone che fornivano sostegno legale e umanitario alle famiglie di detenuti politici. Secondo i familiari, alcuni sono spariti e le autorità si rifiutano di dire dove sono detenuti.

"La repressione delle agenzie di sicurezza egiziane adesso si estende alla sparizione di uomini e donne coraggiosi che hanno provato a proteggere gli scomparsi e a porre fine a questa pratica illegale", ha detto il vice direttore dell'ufficio regionale di Hrw, Michael Page.