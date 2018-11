Camerun: rilasciati i 79 studenti rapiti

Sono stati rilasciati i 79 studenti rapiti il 5 novembre dai separatisti del nord-ovest del Camerun in una scuola cristiana presbiteriana. Lo ha reso noto un responsabile della chiesa protestante. Due dei tre membri dello staff sono ancora in mano ai rapitori. Gli studenti sono apparsi provati dalla prigionia. Il rapimento rientra infatti in una escalation di violenze messa in atto dai gruppi armati di questa regione anglofona contro il governo centrale francofono di Yaoundé, che accusano di discriminazione.