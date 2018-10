Etiopia: eletta presidente donna

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Il parlamento dell'Etiopia ha eletto Sahle-Work Zewde prima donna presidente del Paese. La politica, una diplomatica di esperienza, è l'unico capo di Stato donna dell'Africa. L'elezione arriva una settimana dopo che il primo ministro Abiy Ahmed ha nominato un gabinetto in cui metà dei posti sono stati attribuiti alle donne. Lo riferisce la Bbc.

Dopo il giuramento, la neo presidentessa ha promesso che lavorerà per rendere l'uguaglianza di genere una realtà in Etiopia. Sahle-Work è stata eletta dopo le dimissioni inaspettate del suo predecessore, Mulatu Teshome.