Melania Trump in Africa, arriva in Ghana

(ANSA) - IL CAIRO, 2 OTT - Con la visita a un ospedale della capitale Accra, la first lady americana Melania Trump ha iniziato in Ghana il suo primo tour senza il consorte Donald: un viaggio che in questi giorni la porta in quattro paesi africani(anche Malawi, Kenya ed Egitto). Lo riferisce il sito della Bbc. Melania Trump é stata accolta all'aeroporto da danzatori in costume tradizionale e suonatori di percussioni ma la reazione della città é sembrata molto poco entusiasta, rileva il sito dell'emittente britannica.

Del resto in febbraio, parlando di immigrazione, il presidente Trump aveva definito "cesso" (shithole) di Paesi quelli africani, destando indignazione a livello planetario e spingendo l'Unione africana a chiedergli di scusarsi.

La consorte, assieme all'omologa ghanese Rebecca Akufo-Addo, ha visitato il Ridge Hospital della capitale del Paese dell'Africa occidentale osservando come venivano pesati neonati nel quadro di un progetto finanziato dagli Usa che punta a migliorare l'alimentazione dei bambini.