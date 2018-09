Oltre 1.733 migranti annegati nel 2018

(ANSA) - GINEVRA, 28 SET - Almeno 1.733 migranti e rifugiati hanno perso la vita nelle acque del Mediterraneo dall'inizio dell'anno al 26 settembre, con tre nuovi decessi segnalati sulla rotta del Mediterraneo occidentale rispetto ai dati aggiornati allo scorso 23 settembre. Lo rivelano le ultime statistiche sui flussi di migranti che giungono in Europa via mare, resi noti oggi dall'Oim, l'agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni.

La rotta del Mediterraneo occidentale verso la Spagna ha registrato 362 morti dall'inizio dell'anno, quella del Mediterraneo centrale verso l'Italia e Malta 1.260. Sono invece 111 i migranti e rifugiati morti in mare mentre tentavano di raggiungere la Grecia e Cipro.