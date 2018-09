Libia, 'salvati 116 migranti in mare'

(ANSA) - IL CAIRO, 26 SET - La Guardia costiera libica ha annunciato che "sono stati salvati 116 migranti illegali, tra cui 103 uomini, 12 donne e un bambino" a bordo di un "gommone" 50 miglia a nord di Zuara, nell'ovest della Libia.

La segnalazione è contenuta in un messaggio postato ieri sera sulla pagina Facebook della Guardia costiera in cui si precisa che i migranti sono stati salvati "lunedì sera" da "un rimorchiatore per giacimenti di petrolio in collaborazione con le Guardie costiere".

I naufraghi, che sono di nazionalità sono "africana", "araba" (tunisini, egiziani e marocchini) e bengalese, sono stati portati al "contro di accoglienza Al Nasr", informa il post.