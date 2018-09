Libia: Mogherini, 'Ue unita su voto'

(ANSA) - NEW YORK, 25 SET - "Non è tanto una questione di date, prima sarà meglio sarà, ma è una questione di arrivare alle elezioni in Libia con le condizioni perché il voto possa servire al paese per uscire dalla situazione in cui è": lo ha detto l'Alto Rappresentante degli Affari Esteri dell'Ue, Federica Mogherini, parlando al termine del vertice dei ministri dell'Ue, tenutosi a New York a margine dell'Assemblea Generale Onu. "La posizione dell'Ue - ha precisato Mogherini - è chiara e unita, le elezioni sono un momento fondamentale", ha precisato.

