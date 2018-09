Onu: statua in onore di Mandela

(ANSA) - NEW YORK, 24 SET - "Nelson Mandela ha incarnato i più alti valori dell'Onu: pace, perdono, compassione, dignità umana": lo ha detto oggi il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, dedicando, nel primo centenario della nascita di Madiba, una statua in suo onore alle Nazioni Unite.

La scultura, che raffigura Mandela con le mani alzate in segno di pace, e' stata dedicata al Palazzo di vetro da Guterres con il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, la vedova Winnie Mandela e due figlie dello statista.

"Mandela era un campione del popolo, nelle parole e nei fatti. Pronto a combattere e a morire per i suoi ideali", ha detto Guterres, ricordando di Madiba l'"umiltà" di un eroe che "non cercava il potere in se stesso ma come strumento di servizio" per gli altri.

La dedica della statua ha preceduto un summit della pace che ha richiamato a New York per l'Assemblea Generale un numero record di capi di stato e di governo africani.