Figli di Mubarak arrestati di nuovo

(ANSA) - IL CAIRO, 15 SET - Continua la resa dei conti della Giustizia egiziana con la famiglia dell'ex-presidente egiziano - e per quasi tre decenni autocrate - Hosni Mubarak: la Corte d'assise del Cairo ha deciso l'incarcerazione per i suoi figli, Alaa e Gamal, e cinque altre persone nell'ambito del processo noto sui media come "manipolazione in Borsa". Lo si é appreso nella capitale egiziana.

La corte ha aggiornato il processo al 20 ottobre e ha rinviato alla commissione di esperti la sua perizia giudicandola incompleta.

L'ex-potenziale 'delfino' Gamal e il 'businessman' Alaa oggi erano in aula e dovrebbero quindi essere stati incarcerati subito. Ai due, nel gennaio 2016, assieme al padre era stata confermata una condanna in un processo per malversazione di fondi destinati ai palazzi presidenziali di Mubarak ma erano stati rilasciati dato dato che avevano già scontato un'incarcerazione in custodia cautelare.