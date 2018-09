Nigeria: esplode autocisterna, 35 morti

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Almeno 35 persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite oggi in seguito all'esplosione di un'autocisterna che trasportava gas a una stazione di servizio lungo la strada Lafia-Makurdi in Nigeria. Lo riporta Al Jazeera.

Usman Ahmed, direttore dell'Agenzia Statale per la Gestione delle Emergenze (SEMA), ha detto che l'autocisterna è esplosa mentre stava per trasferire il gas.