Libia: Italia lavora conferenza novembre

(ANSA) - ROMA, 5 SET - Il governo italiano continua a mettere a punto la Conferenza sulla Libia che si terrà in Italia a novembre. Nel vertice di oggi a Palazzo Chigi, si legge in una nota ufficiale di Palazzo Chigi, "sono stati definiti alcuni dettagli" sull'appuntamento.

"Il governo - si legge nel testo - resta estremamente concentrato nel seguire gli sviluppi in atto in Libia nell'auspicio di un superamento delle attuali tensioni.