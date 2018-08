Nigeria: Guterres condanna violenze

(ANSA) - NEW YORK, 21 AGO - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, "condanna l'uccisione di decine di persone nelle violenze nella Nigeria nordorientale". In una nota esprime le sue condoglianze alle famiglie delle vittime, e "chiede che i responsabili siano rapidamente consegnati alla giustizia". Guterres "rimane profondamente preoccupato per le violenze persistenti nella regione del lago Ciad e raccomanda iniziative nazionali e regionali per portare pace e stabilità nell'area e affrontare le cause profonde del conflitto", oltre a ribadire il suo appello alla comunità internazionale per aumentare il sostegno agli sforzi nella lotta contro Boko Haram.