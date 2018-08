Zimbabwe: bilancio morti sale a sei

Il bilancio dei morti nei disordini scoppiati dopo le elezioni di lunedì in Zimbabwe è salito a sei.

Altre tre persone, ha reso noto la polizia, sono morte in seguito alle ferite riportate dopo che ieri i militari hanno sparato sui manifestanti dell'opposizione scesi in piazza. I feriti sono 14 e gli arrestati 18. La Commissione elettorale ha di nuovo rimandato l'annuncio dei risultati delle presidenziali di lunedì che dovrebbero sancire la vittoria di Emmerson Mnangagwa sullo sfidante Nelson Chamisa. La comunicazione del vincitore dovrebbe avvenire a partire dalle 22.00. Ieri, dopo l'annuncio della vittoria dello Zanu-Pf, il partito del presidente uscente Mnangagwa e prima di lui del deposto Robert Mugabe, erano scoppiati violenti disordini ad Harare, la capitale. Intanto, secondo fonti giudiziarie, la polizia ha aperto un'inchiesta su Chamisa con l'accusa di incitazione alla violenza.