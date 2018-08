Zimbabwe, l'esercito spara sulla protesta dell'opposizione dopo il voto: almeno un morto

Truppe armate dell'esercito dello Zimbabwe hanno disperso i manifestanti dell'opposizione che stavano protestando nelle strade della capitale Harare contro i risultati delle elezioni. Almeno un manifestante resta ucciso, secondo una fonte giornalistica sul posto, che parla di soldati che presidiano gli incroci, di un elicottero che sorvola e di autoblindate con le sirene. I manifestanti, dice la fonte, sono in fuga alcuni lanciano sassi verso i militari. Un manifestante di essi grida "ci stanno ammazzando!".

Il partito al potere che fu di Robert Mugabe, lo Zanu-Pf, ha infatti vinto la maggioranza dei seggi in Parlamento, ha reso noto la commissione elettorale, aggiudicandosi 109 seggi contro i 41 del principale partito all'opposizione MDC nella Camera dei deputati, che conta un totale di 210 seggi.

Sostenitori del leader dell'opposizione, Nelson Chamisa, sono scesi nelle strade della capitale Harare per protestare contro il governo. Alcuni manifestanti hanno strappato un manifesto del presidente Emmerson Mnangagwa, successore di Mugabe, mentre poliziotti in assetto anti-sommossa e cannoni ad acqua stanno presidiando la zona. Proteste anche davanti alla sede della Commissione elettorale che deve ancora annunciare i risultati ufficiali., prima che intervenisse l'esercito con le armi.