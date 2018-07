Migranti: 800 sfondano a Ceuta

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Circa 800 migranti, in arrivo dal Marocco, hanno forzato oggi la barriera nell'enclave spagnola di Ceuta, scavalcando la doppia recinzione di sette metri di altezza e ingaggiando una battaglia con la polizia marocchina e la Guardia Civil spagnola che ha provocato decine di feriti. Lo riferisce la polizia spagnola sottolineando che oltre 600 di loro sono riusciti a entrare in territorio spagnolo. E' il più grande sconfinamento da quando, nel febbraio 2017, oltre 850 migranti riuscirono ad entrare nell'enclave in quattro giorni.