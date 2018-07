Libia, 'respingiamo calunnie Open Arms'

(ANSA) - TRIPOLI, 22 LUG - "Smentiamo e rigettiamo categoricamente le calunnie" rivolte dalla ong Open Arms alla Guardia Costiera libica. E' quanto si legge in un comunicato dello Stato maggiore navale libico, pubblicato sulla pagina Facebook della guardiacoste. "E' illogico - prosegue la nota - che una pattuglia salvi 165 migranti e lasci due donne e un bambino mentre sono usciti solo per salvarli". Per questo i libici chiedono "una commissione d'inchiesta neutrale" su questa e altre accuse rivolte alla Guardia Costiera.