Cella di Mandela all'asta, polemiche

Ha destato indignazione ed è stata perciò rinviata un'iniziativa benefica in Sudafrica che aveva messo all'asta il diritto di dormire per una notte nella cella dove languì in carcere per 18 anni Nelson Mandela, il defunto leader del movimento anti-apartheid sudafricano e primo presidente nero del Paese. L'asta era stata organizzata da un'ong che raccoglie fondi per i senzatetto, la Ceo SleepOut, la quale ha dovuto ritirare l'offerta dalla propria pagina internet a causa delle proteste sui social media. La base d'asta per passare un notte nell'angusta ma storica cella sulla Robben Island era di 250 mila dollari e in lizza erano scesi facoltosi imprenditori. Gli organizzatori, nel sottolineare che non intendevano offendere la memoria di Mandela, hanno comunque sostenuto che l'asta benefica è solo rinviata e non cancellata.

Il carcere dove fu rinchiuso Mandela, morto nel 2013, fu trasformato in museo ed è stato a lungo meta di una sorta di pellegrinaggio laico