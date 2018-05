Kenya: 41 morti nel crollo della diga

(ANSA) - NAIROBI, 10 MAG - Il cedimento della diga in Kenya, il cui numero di morti ora é salito ad almeno 41, ha sommerso abitazioni per un raggio di due chilometri. Lo hanno riferito autorità locali.

E sale a quasi 170 il bilancio di vittime causato da inondazioni che da marzo hanno colpito il Kenya, paese dell'Africa orientale che si sta riprendendo da una grave siccità registrata in metà dello Stato. Gli sfollati sono oltre 250 mila.