Tunisia: Alfano, voto è tappa storica

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - "Mi congratulo con le autorità tunisine per lo svolgimento delle elezioni amministrative. Una tappa storica per la giovane democrazia tunisina". E' quanto afferma in una nota il ministro degli Esteri Angelino Alfano.

"Le consultazioni elettorali - prosegue - servano da sprone al governo tunisino e alla comunità internazionale per profondere ogni sforzo a sostegno delle riforme e della transizione democratica".