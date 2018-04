Zimbabwe: ok a marijuana per fini medici

(ANSA) - HARARE, 28 APR - Lo Zimbabwe ha legalizzato la produzione di marijuana per scopi medici e scientifici, diventando uno dei pochissimi Paesi africani che hanno trasformato la droga in un fonte di risorse. Finora la produzione e il possesso dello stupefacente erano puniti con il carcere fino a 12 anni. Un nota del ministero della salute ha annunciato che individui e società possono ora richiedere la licenza per coltivare marijuana. L'uso ricreativo resta però illegale.

Lo scorso anno il Lesotho è diventato il primo Paese africano a rilasciare una licenza per l'uso medico di marijuana. Altri Paesi, come Malawi e Ghana, stanno valutando percorsi di legalizzazione della droga. Una corte sudafricana ha stabilito l'anno scorso che l'uso privato di marijuana è legale, ma il governo ha fatto ricorso.