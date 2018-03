Egitto: media, Sisi ha vinto col 92%

La vittoria del presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi alle elezioni presidenziali svoltesi in Egitto sarebbe avvenuta con il 92% dei consensi: è quanto emerge dalle indiscrezioni fornite dall'emittente Dmc sul numero di voti (22 milioni) ottenuti dal capo di Stato a fronte dei votanti (24 milioni). Alle precedenti elezioni, quelle del 2014, anche in quell'occasione sfidato da un unico candidato però più noto come l'esponente di sinistra Hamdine Sabbahi, Sisi aveva ottenuto il 96,9% dei voti (il suo avversario si fermò al 3,1%). Circa l'affluenza, alle combattutissime elezioni del 2012, le prime del dopo-Mubarak e con 13 candidati in lizza, il tasso di partecipazione fu del 46,4% al primo turno e del 51,8% al ballottaggio poi vinto dall'islamista Mohamed Morsi.