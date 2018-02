Mugabe compie 94 anni in solitudine

(ANSA) - HARARE, 21 FEB - L'ex leader dello Zimbabwe Robert Mugabe ha celebrato oggi il suo 94esismo compleanno, il primo dalle sue dimissioni, in quasi totale solitudine. Il governo che ha rimosso Mugabe lo scorso novembre con l'aiuto dell'esercito ha dichiarato il 21 febbraio festa nazionale ma quest'anno non si sono svolte le sfarzose manifestazioni del passato con torte giganti e migliaia di persone in strada a festeggiare il leader.

Dal giorno delle sue dimissioni in diretta televisiva Mugabe, che ha governato lo Zimbabwe dal 1980, non è più apparso in pubblico, neppure ieri al funerale del leader dell'opposizione Morgan Tsvangirai.