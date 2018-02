Sudafrica: Ramaphosa, umiltà e lealtà

(ANSA) - IL CAIRO, 15 FEB - Umiltà, lealtà e dignità sono caratteristiche del proprio operato che il neo-eletto presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha promesso in un breve discorso tenuto in parlamento dubito dopo la sua elezione al posto del dimissionario Jacob Zuma.

Ramaphosa ha promesso inoltre di rendersi responsabile di fronte al parlamento e di avere incontro con i leader dei partiti per "lavorare insieme" per "migliorare la vita della gente" in Sudafrica.