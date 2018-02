Etiopia: si dimette a sorpresa premier

(ANSA) - ADDIS ABEBA, 15 FEB - Il primo ministro etiope Haile Mariam Desalegn ha annunciato le proprie dimissioni a sorpresa.

Una scelta segue le peggiori proteste anti-governative degli ultimi 25 anni nel Paese. "Credo che le domante della gente debbano avere una risposta", ha detto alla tv etiope.

Il Paese è da mesi scosso da proteste che chiedono libertà più ampie e che hanno provocato centinaia di morti e decine di migliaia di arresti. Nelle ultime settimane il governo aveva rilasciato oltre 6.500 detenuti dopo che il primo ministro in un annuncio inaspettato a gennaio, aveva dichiarato di voler "allargare lo spazio democratico per tutti".

Le proteste hanno sconvolto la vita e l'economia in uno dei Paesi africani con la più rapida crescita. Il premier 53enne ha dichiarato comunque che continuerà nel suo ruolo fino a quando "la transizione di potere non sarà completata".