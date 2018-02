Sudafrica: Zuma, Anc ingiusto con me

(ANSA) - JOHANNESBURG, 14 FEB - Rompendo il silenzio osservato negli ultimi giorni, il presidente sudafricano Jacob Zuma ha sostenuto che il suo partito Anc gli sta riservando un trattamento "ingiusto" in quanto non gli dice perché si dovrebbe dimettere. Zuma, nell'intervista in diretta all'emittente Sabc, ha sostenuto inoltre che nel tentativo di scalzarlo l'Anc non ha seguito le procedure corrette. "Devono fornire le prove di quello che avrei fatto", ha detto Zuma che non ha dichiarato se si dimetterà o meno e ha chiesto "che fretta c'è?".