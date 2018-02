Sudafrica: a Zuma 48 ore per dimettersi

(ANSA) - IL CAIRO, 13 FEB - Il Comitato esecutivo nazionale (Nec) del Congresso Nazionale Africano (Anc) presenterà una mozione di sfiducia se il presidente Jacob Zuma non si dimetterà entro 48 ore: lo scrive il Daily Maverick, citando fonti interne al partito di governo sudafricano. Il Nec ha deciso che il partito presenterà già questa settimana in Parlamento la propria mozione di sfiducia contro Zuma dopo che il capo di Stato ha respinto indicazioni dello stesso organismo di dimettersi immediatamente, riferisce il sito del Mail and Guardian.

Zuma, infatti, si rifiuta di dimettersi e dice al vicepresidente e nuovo leader dell'Anc, Ciryl Ramaphosa: "Puoi fare quello che ti pare", riferisce il sito Eyewitness News citando fonti del Comitato esecutivo nazionale dell'Anc. L'Anc terrà una conferenza stampa oggi alle 14:00 per illustrare i risultati della riunione speciale del Comitato, durata 13 ore, che avrebbe deciso di far dimettere Zuma in seguito ai numerosi scandali che lo coinvolgono.