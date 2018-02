Regeni: Cantini incontra premier Egitto

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - L'ambasciatore italiano al Cairo Giampaolo Cantini oggi è stato ricevuto dal primo ministro egiziano Sherif Ismail. Lo ha reso noto la stessa ambasciata, aggiungendo che si tratta del primo bilaterale tra i due.

Cantini - si spiega - ha ricordato a Ismail come "la decisione del Governo italiano di ristabilire le relazioni a livello di ambasciatore dello scorso settembre sia volta, parallelamente al rafforzamento dell'intero spettro dei rapporti bilaterali tra Italia ed Egitto, a sostenere sul canale diplomatico la collaborazione giudiziaria in corso per fare piena luce sulla barbara uccisione di Giulio Regeni". L'ambasciatore Cantini, "riprendendo le ultime dichiarazioni pubbliche del presidente Al Sisi, ha auspicato l'importanza di addivenire ai "risultati definitivi" menzionati dallo stesso Presidente", aggiunge la nota, specificando che "in tale quadro, Cantini ha passato in rassegna con Ismail alcune delle principali iniziative di collaborazione tra i due Paesi in vari settori".