Sud Africa:salvi 955 minatori nella cava

(ANSA) - ROMA, 2 FEB - I 955 minatori rimasti intrappolati in una cava d'oro in Sud Africa a causa di un blackout dovuto al maltempo sono stati messi in salvo. Lo riferisce la Bbc. "Tutti sono in salvo", ha riferito Sibanye-Stillwater, portavoce della compagnia che gestisce il sito.

In Sudafrica ci sono alcune delle miniere più profonde e più pericolose del mondo. Quella in cui erano rimasti intrappolati i 950 lavoratori è articolata su 23 livelli e arriva a un chilometro di profondità.