Regeni: Sisi,continua ricerca colpevoli

(ANSA) - PORT SAID (EGITTO), 31 GEN - "Non smetteremo di cercare i criminali che hanno fatto questo" per consegnarli "all'autorità giudiziaria". Lo ha detto il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, parlando del caso Regeni alla cerimonia di avvio della produzione del maxi giacimento di gas egiziano "Zohr" a Port Said. Sisi ha sostenuto che il crimine è stato commesso "per rovinare i rapporti con l'Italia".