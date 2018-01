Centrafrica: Onu condanna violenze

(ANSA) - NEW YORK, 31 GEN - Il Consiglio di Sicurezza dell' Onu ha approvato all'unanimità una risoluzione in cui ha condannato le violenze in atto nella Repubblica Centrafricana ed esteso per un anno l'embargo sulle armi al paese e le sanzioni per individui ed entità. Nel testo si condannano anche gli atti di incitamento alla violenza che minano la pace, in particolare "su base etnica o religiosa", affermando per la prima volta che i responsabili potrebbero incorrere in misure restrittive. I Quindici hanno ribadito che le sanzioni possono essere imposte per una serie di motivi, anche per chi mina la pace o la sicurezza, viola i diritti umani internazionali, commette atti come la violenza sessuale o di genere e sostiene le reti criminali.