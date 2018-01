Egitto:presidenziali si ritira anche Ali

(ANSA) - IL CAIRO, 29 GEN - Si è ritirato dalla competizione elettorale per le presidenziali egiziane anche l'avvocato e attivista peri diritti umani Khaled Ali, l'ultimo potenziale sfidante del presidente Abdel Fattah Al Sisi. "E' ufficiale: Khaled Ali si ritira dalla corsa per le presidenziali", annuncia la pagina Facebook della sua campagna elettorale. Salvo tardive candidature nei prossimi cinque giorni, in lizza resta dunque solo Sisi.