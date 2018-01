Migranti: Libia, altri 234 salvati

(ANSA) - IL CAIRO, 18 GEN - La motovedetta Sabrata della Guardia costiera libica "è riuscita a salvare" ieri "234 migranti illegali che erano a bordo di due gommoni in condizioni molto cattive". Lo riferisce la pagina Facebook della Marina libica.

Tra loro vi sarebbero 49 donne e 41 bambini anche se sommando il numero di uomini (141) la cifra totale non corrisponde. I migranti sono "di 11 nazionalità africane o arabe come Egitto, Sudan, Mauritania, Marocco, Algeria" o anche del Pakistan, riferisce la nota.

Il salvataggio è avvenuto in "due fasi": il primo gommone è stato intercettato "nei pressi di Mellitah" (un centinaio di km a ovest di Tripoli) e il secondo "a nord di Zuara", una ventina di km ancora più a ovest. Come noto dal 7 gennaio vi sono stati almeno altri cinque interventi di questo tipo da parte della Guardia costiera libica con cifre di migranti salvati tra i 123 e i 352.