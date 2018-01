Tunisia: ministero, ristabilita calma

(ANSAmed) - TUNISI, 12 GEN - Le forze dell'ordine tunisine hanno ristabilito la calma su tutto il territorio nazionale a partire dalla serata di ieri. Lo ha affermato in mattinata il portavoce del ministero dell'Interno Khalifa Chibani parlando di 778 persone arrestate negli scontri delle ultime notti tra gruppi di giovani manifestanti e forze di polizia.

Tra gli arrestati anche sedici estremisti islamici. Numerosi i feriti tra gli agenti e i danni ad autoveicoli, mezzi e beni delle forze di sicurezza. "Oltre la metà dei quasi 800 arrestati per i disordini di queste ultime notti in Tunisia ha un'età compresa tra i 21 e i 30 anni, il 31,53% tra i 15 ed i 20. Le accuse nei loro confronti sono devastazione, furto, saccheggio, oltraggio a pubblico ufficiale. Chibani ha anche assicurato che i movimenti di protesta scoppiati simultaneamente nel Paese sono "il frutto di una organizzazione minuziosa i cui istigatori verranno smascherati".