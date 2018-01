Migranti: Libia, 90-100 dispersi

(ANSA) - IL CAIRO, 10 GEN - "Il numero totale delle persone salvate oggi è di 279, di cui 19 donne e 17 bambini.

Sfortunatamente un gran numero di migranti è dato per disperso non meno di 90-100 migranti dell'imbarcazione andata distrutta.

che Dio li benedica". Lo riferisce la Guardia Costiera libica in un comunicato sul naufragio di un gommone al largo della Libia.