Egitto: elezioni dal 26 al 28 marzo

Il primo turno delle elezioni presidenziali egiziane si terrà dal 26 al 28 marzo prossimo e il ballottaggio tra il 24 e il 26 aprile. E' stato annunciato in una conferenza stampa dell' "Autorità nazionale per le elezioni" trasmessa dalla tv di Stato.

Il presidente uscente Andel Fattah Al Sisi non ha ancora sciolto la riserva se si ricandiderà ma al momento non sono emersi candidati che possano sfidarlo con possibilità di successo.