Egitto: nuova condanna per Morsi

(ANSA) - IL CAIRO, 30 DIC - Un tribunale egiziano ha condannato il deposto presidente Mohammed Morsi e altri 18 imputati a tre anni di carcere per aver insultato il sistema giudiziario.

Tra gli altri condannati, anche il noto attivista Alaa Abdel-Fattaf e l'analista politico Amr Hamzawy, che dovranno pagare un'ammenda di 30 mila sterline egiziane (circa 1400 euro). Abdel-Fattah sta già scontando una pena di cinque anni per aver partecipato a manifestazioni illegali nel 2013, mentre Hamzawy vive in esilio.

Morsi, appartenente ai Fratelli musulmani, fu destituito dalle forze armate nel 2013. Da allora è stato processato per diversi capi d'accusa, tra cui spionaggio e cospirazione con gruppi stranieri.