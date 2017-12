Somalia: primo video di combattenti Isis

(ANSA) - JOHANNESBURG, 26 DIC - L'Isis ha postato online quello che si pensa sia il primo video dei combattenti affiliati allo Stato islamico in Somalia. Lo riferisce il Site, il sito di monitoraggio dell'estremismo islamico sul web. Nel filmato, si invita i sostenitori a "dare la caccia" ai non credenti e di attaccare le chiese e i mercati. Secondo quanto riferisce il Site, il video suggerisce di approfittare delle festività natalizie per condurre gli attacchi. Lo scorso mese, gli Usa hanno lanciato il primo raid con drone contro gli affiliati dell'Isis in Somalia. Il Paese ha una piccola, ma crescente presenza di combattenti, molti dei quali disertori del gruppo estremista degli Shabaab, affiliati ad al Qaida. Si trovano perlopiù nella zona rurale del Puntland, nel nordest della Somalia. Secondo gli esperti, il loro numero potrebbe crescere mentre i combattenti Isis fuggono dalla Siria e dall'Iraq.