Boris Johnson è positivo al coronavirus. 'Continuo a guidare il Paese'

Il premier britannico Boris Johnson è stato contagiato dal coronavirus ed è in auto-isolamento. Lo riporta Downing Street precisando che i sintomi sono al momento "leggeri". Il tampone è stato eseguito ieri dopo che il primo ministro conservatore aveva accusato sintomi definiti leggeri di contagio da Covid-19. Contagiato anche il ministro della Sanità, Matt Hancock, che ha confermato in prima persona di essere a sua volta risultato positivo al test e di avere al momento "sintomi lievi". Hancock è ora in auto-isolamento, come ha fatto sapere.

"Dopo aver manifestato sintomi lievi ieri, il Primo Ministro è stato sottoposto al test sul coronavirus su personale consiglio del chief medical officer, il professor Chris Whitty", ha detto oggi una portavoce di Downing Street. "Il test è stato eseguito da personale dell'Nhs (il servizio sanitario nazionale britannico) qui al numero 10 e il risultato è stato positivo". La portavoce ha precisato che comunque Johnson al momento non ha smesso di lavorare e "continua a guidare la risposta del governo all'emergenza coronavirus". Nei giorni scorsi era stato precisato che, in caso d'impedimento, la guida dell'esecutivo sarebbe passata temporaneamente al suo vicario di fatto, il titolare degli Esteri, Dominic Raab, uno dei due ministri elevati nei mesi scorsi al rango di Primo Segretario di Stato (l'altro è Michael Gove).

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

Johnson si rivolge ai britannici via Twitter, spiegando di avere febbre e tosse, ma di essere in grado di guidare il Paese. "Sto lavorando da casa in auto-isolamento perché è assolutamente la cosa giusta da fare. Ma non abbiate dubbi che posso continuare a guidare la controffensiva nazionale contro il coronavirus, col mio top team, grazie alla magia delle moderne tecnologie". Il premier ringrazia poi tutto lo staff e "ovviamente il nostro meraviglioso personale" sanitario.

Buckingham Palace ha commentato il contagio di Johnson informando a stretto giro che la regina Elisabetta, 94 anni il mese prossimo, ha incontrato per l'ultima volta il primo ministro di persona "l'11 marzo": più delle due settimane indicate approssimativamente dagli esperti come arco di tempo d'un potenziale contagio. La stessa puntualizzazione era giunta dopo la notizia del contagio del principe Carlo, che da alcuni giorni è in auto-isolamento con "sintomi lievi" nella residenza di Balmoral, in Scozia.

"Sua Maestà resta in buona salute e segue gli appropriati consigli medici riguardo al proprio benessere", ha sottolineato un portavoce di corte. Gli ultimi due colloqui settimanali di prassi fra la sovrana e il premier sono avvenuti per telefono, come era stato già precisato: in un caso con la diffusione di foto di Elisabetta II alla cornetta dal castello di Windsor, dove la regina s'è a sua volta isolata da oltre una settimana a scopo precauzionale col 98enne consorte Filippo.

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel augura al premier britannico di rimettersi presto in salute: "L'Europa ti augura una pronta guarigione", scrive Michel su Twitter. "Credo che vinceremo insieme questa lotta contro il Covid-19", aggiunge.

Nel video, diffuso immediatamente da Johnson per mostrarsi al Paese e rassicurare sulle sue condizioni dopo il recente contagio anche dell'erede al trono Carlo, il primo ministro conservatore esalta poi l'applauso collettivo rivolto ieri da milioni di britannici dai balconi e dalle finestre a medici e infermieri del Regno. Un'iniziativa promossa a livello nazionale (sull'esempio italiano e con la partecipazione pure dei reali, inclusi i principini George, Charlotte e Louise) che ha definito "commovente", aggiungendo che il plauso coinvolge tutto il personale dell'Nhs (il sistema sanitario nazionale), al pari di "polizia, assistenti sociali, insegnanti e personale scolastico, staff del ministero del Lavoro e della previdenza, impegnati in uno splendido sforzo di servizio pubblico". Ha quindi parlato degli oltre "600.000 volontari" offertisi nel Regno per dare una mano allo sforzo dell'Nhs e per assistere anziani e malati in quarantena elogiandone "l'incredibile risposta". "Usciremo" dall'emergenza se ci atterremo "alle misure" del lockdown, ha infine avvertito. "Più efficacemente tutti noi le osserveremo e più rapidamente il nostro Paese supererà l'epidemia e ci riprenderemo", ha sottolineato. "Grazie a chiunque sta facendo quello che faccio io - ha concluso - ossia lavorare da casa per fermare la diffusione del virus di focolare in focolare. Questo è il modo per vincere, per sconfiggerlo insieme: stare a casa, proteggere l'Nhs, salvare vite".