Usa: taglia da 15 milioni di dollari su Maduro

Il dipartimento di Stato Usa offre sino a 15 milioni di dollari per informazioni utili all'arresto del presidente venezuelano Nicolas Maduro.

Il presidente del Venezuela è stato incriminato negli Usa con accuse di traffico di droga dopo un'inchiesta delle autorità federali a Washington, New York e in Florida. Il NYT scrive che dovrebbero essere annunciate accuse anche contro una decina di altre persone, compresi dirigenti governativi e dell'intelligence e membri delle Forze armate rivoluzionarie (Farc), che hanno finanziato a lungo le loro attività con il traffico di cocaina.