Usa, muore dopo aver preso fosfato di clorochina

Un uomo dell'Arizona è morto e sua moglie è in condizioni critiche dopo che la coppia ha ingerito fosfato di clorochina, un additivo usato per pulire gli acquari e presente (con un diversa formulazione) anche in un farmaco anti-malaria che il presidente americano Donald Trump aveva indicato di recente per il trattamento del Covid-19. Lo riportano i media internazionali.

Secondo il sistema sanitario dell'Arizona i coniugi, entrambi sulla sessantina, si sono sentiti male circa 30 minuti dopo avere ingerito la sostanza: l'uomo era già morto quando è arrivato in ospedale. Non è chiaro se la coppia abbia preso il fosfato di clorochina a causa del Covid-19, ma il sistema sanitario dello Stato ha raccomandato alla popolazione di non ricorrere a soluzioni fai-da-te.

In una conferenza stampa la settimana scorsa Trump aveva detto che la Food and Drug Administration (Fda) aveva approvato l'uso di un farmaco anti-malaria denominato clorochina per combattere il coronavirus, ma successivamente la Fda aveva chiarito che il farmaco deve ancora essere sottoposto a test prima che possa essere usato per combattere il virus.