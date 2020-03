Cronache della pandemia - Francia

Non soltanto i poliziotti sono in pericolo, ma possono essi stessi diventare pericolosi per gli altri cittadini: i rappresentanti dei sindacati delle forze dell'ordine - in testa la federazione più potente, Alliance - protestano perché 100.000 agenti sono stati mandati da un giorno all'altro nelle strade di Francia a controllare il rispetto del confinamento senza nulla a proteggerli. Sono stati ben 4.000 i verbali prodotti dalla polizia nelle strade, soprattutto di Parigi, con multe salate a chi è stato trovato senza l'attestazione autocertificata per uscire. Per il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, gli agenti "non sono in pericolo": "Bisogna stare a un metro e non prendere le autocertificazioni in mano". Le maschere? "Non servono, il rischio vero è indossarle male o portarle di continuo". Il sindacato però non accetta queste spiegazioni e minaccia azioni come l'abbandono delle operazioni se i poliziotti non avranno a disposizione le mascherine "per indossarle quando vogliono". Ma il diritto di "allontanamento dal posto di lavoro" - esercitato nelle ultime settimane dal personale del museo del Louvre che si sentiva in pericolo di fronte al forte afflusso dei visitatori - "non può essere esercitato dai poliziotti", ha replicato Castaner, in quanto "è un diritto che spetta ai lavoratori che si sentono minacciati da un pericolo grave e incombente. La missione dei poliziotti è per sua natura pericolosa. E loro lo sanno". Questa mattina, nelle strade assolate di una primavera da record per le alte temperature, si sono viste nelle strade di Parigi le prime mascherine sul viso di alcuni poliziotti di pattuglia per controllare il rispetto delle regole di confinamento. In alcuni casi, gli agenti erano muniti anche di guanti in lattice.