A Zagabria si contano i danni del sisma

Il terremoto di magnitudo 5.5 che ieri all'alba ha colpito Zagabria ha causato 27 feriti, di cui diciotto gravi, e una ragazza quindicenne si trova tuttora in gravi condizioni e in pericolo di vita. Stando all'ultimo bilancio diffuso stamane dalla Protezione civile nazionale, ingenti danni hanno subito almeno 250 edifici nel centro storico di Zagabria, tra i quali la cattedrale, altre chiese, il Palazzo del Parlamento, il Museo di Arte e Artigianato e la sede del Rettorato dell'Università' di Zagabria, tutti costruiti a cavallo tra il XIX e il XX secolo.

Molte abitazioni nel centro sono state dichiarate inagibili e alcune centinaia di persone sono per ora rimaste senza le loro case. Una trentina di loro hanno trovato rifugio nella casa dello studente, allestita per la loro accoglienza, mentre la maggioranza è stata ospitata da famigliari e amici.



L'epicentro è stato localizzato otto chilometri a nord del centro, con le scosse che sono state avvertite anche in Italia, da Trieste fino alle Marche. La terra, dopo la prima volta alle 6:30 di domenica , ha tremato di nuovo tra le otto e le nove con due scosse di magnitudo 3.7 e 3.2. Nel crollo parziale di un palazzo nel centro della capitale è rimasta gravemente ferita una ragazza quindicenne, tuttora in pericolo di vita. Ci sono stati sedici feriti lievi e ingenti danni a un centinaio di edifici e decine di automobili distrutte sotto le macerie. Le immagini che hanno fatto il giro del mondo mostrano macerie e detriti dappertutto, poi rimossi nel pomeriggio con l'impiego di quasi quattrocento soldati.