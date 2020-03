Cronache della pandemia - Gran Bretagna

L'ultima campanella è suonata per tutti, o quasi tutti, e nessuno pensa che si possa certo tornare fra i banchi fino all'estate. Scuole chiuse da oggi anche nell'intero Regno Unito, tranne che per i figli di chi è impiegato in servizi ritenuti dal governo britannico "essenziali" nella battaglia contro il coronavirus: un elenco di mestieri abbastanza esteso da preoccupare tuttavia i sindacati di categoria e da rischiare di pregiudicare - nel timore di qualcuno - l'efficacia di un provvedimento che pure dovrebbe allineare l'isola a quanto ormai fatto in tutto il continente. Nei piani di Downing Street, un numero ridotto d'istituti scolastici dovrà continuare a funzionare nelle prossime due settimane, almeno fino all'inizio delle vacanze pasquali. Così da accogliere quegli allievi, sotto i dieci anni, i cui genitori - rientrando nella categoria di lavoratori in prima linea contro la pandemia di COVID-19 (dai medici agli infermieri, dai poliziotti ai giornalisti fino ai docenti stessi) - non possono permettersi di restare a casa. Una scelta di parziale compromesso, dice qualcuno, in controtendenza rispetto al resto d'Europa dove le scuole sono state chiuse prima. E di regola senza eccezioni. Fin dal primo giorno il premier Boris Johnson aveva del resto espresso perplessità sull'efficacia dello stop generalizzato a scuole e università. Dunque non sorprende che, secondo la disposizione del ministero dell'Educazione, basta che i genitori rientrino in una delle otto categorie di "occupazioni essenziali", o siano considerati "vulnerabili", perché i figli possano continuare ad andare a scuola. Un diritto, non un obbligo, ma alquanto esteso.

Paul Whiteman, segretario generale del sindacato dei presidi, prova a sottolineare che la frequenza scolastica va intesa in questi giorni come "un estremo rimedio, ristretto ad una minoranza di lavoratori che non hanno alternative". "La lista di mestieri è però così ampia che lunedì prossimo in alcune scuole - scuote il capo Mary Bousted, leader sindacale degli insegnanti della National Education Union - potrebbe presentarsi ancora la maggioranza degli studenti".