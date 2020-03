Coronavirus: oltre 5.000 vittime Europa

Il numero dei decessi provocati dal coronavirus in Europa ha superato quota 5.000: è quanto risulta da un conteggio dell'agenzia di stampa Afp. Si tratta quindi della metà del totale dei decessi a livello mondiale, che secondo la Johns Hopkins University sono ora 10.031.

In Italia, come è noto, i morti sono 3.405 (dato aggiornato a ieri) ed è di oggi la notizia secondo cui il numero dei decessi ha superato le 1.000 unità in Spagna.

Il numero di morti a livello mondiale ha superato quota 10.000: lo riporta l'ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University. L'università americana registra questa mattina 10.030 decessi, un totale di 244.523 casi di contagio confermati e 86.031 persone guarite. La soglia dei 9.000 decessi nel mondo era stata superata solo ieri.

La Spagna, il Paese europeo più colpito dopo l'Italia, conta ormai più di 1000 vittime.