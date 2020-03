Iraq: imposto coprifuoco, 12 morti

(ANSA) - BEIRUT, 19 MAR - Il governo federale iracheno ha imposto nelle ultime ore il coprifuoco completo in tutto il paese per limitare la diffusione del Covid-19. Lo riferisce stamani il ministero della sanità di Baghdad, che ha fornito il bollettino ufficiale e aggiornato della situazione sanitaria: 164 contagi, sei dei quali registrati nelle ultime ore; 12 decessi, per lo più anziani e con malattie croniche; 34 persone guarite. Il governo iracheno invita tutti i cittadini ad astenersi da ogni tipo di assembramento e a restare nelle proprie abitazione. Attenzione particolare è dedicata ai pellegrini sciiti che dopodomani si apprestano a celebrare a Baghdad un importante rito nei pressi del mausoleo dell'imam Kazem. Il santuario è stato chiuso ma ancora ieri si registrava un afflusso di decine di fedeli nei pressi del luogo santo.