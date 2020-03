Coronavirus: chiude aeroporto Innsbruck

(ANSA) - BOLZANO, 19 MAR - A causa dell'emergenza coronavirus chiude ora anche l'aeroporto di Innsbruck, in Tirolo. Lo scalo - annunciano i gestori in una nota - resterà comunque accessibile per emergenze. Dal primo aprile, dopo un confronto con le parti sindacali, dovrebbe scattare l'orario di lavoro ridotto per i dipendenti. (ANSA).