Cronache della pandemia - Serbia

In Serbia è scattato il divieto ferreo e assoluto di uscire di casa per tutti coloro che hanno più di 65 anni. Per loro non è previsto nessun permesso o autorizzazione speciale per lasciare la propria abitazione. Una misura molto restrittiva per contenere il contagio da coronavirus annunciata ieri sera dal presidente Aleksandar Vucic unitamente a un vero e proprio coprifuoco notturno: a partire da oggi infatti, dalle 20 di sera alle 5 di mattina sarà proibito a chiunque stare in giro per strada. Misure pesanti decise dopo che a nulla erano servite le raccomandazioni delle autorità a rimanere in casa e a ridurre drasticamente i contatti.

La capitale Belgrado e le altre città del Paese erano risultate ancora più affollate e congestionate del solito. A vegliare sul rispetto dei divieti saranno le forze di polizia e le vigilanze locali, affiancate dai militari dell'Esercito, che fermeranno e denunceranno chiunque dovesse violare i divieti. Le multe arrivano fino a 150 mila dinari (poco meno di 1.300 euro), una somma considerevole se si considera che la paga media mensile in Serbia ammonta al corrispettivo di circa 500 euro.

A garantire i rifornimenti ad anziani e pensionati relegati in casa saranno organizzazioni di giovani e volontari, disposti a fare loro la spesa, a comprare i necessari medicinali e a fornire altri eventuali servizi di assistenza. Il presidente Vucic ha spiegato che i divieti si sono resi necessari per garantire la salute delle persone più deboli e più esposte al contagio, e per evitare che la situazione dell'epidemia precipiti. Finora in Serbia si sono registrati un'ottantina di contagi.