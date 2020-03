Sbloccato export mascherine per Italia da Germania e Francia

O Il governo tedesco invierà 1 milione di mascherine in Italia e sblocco dell'export di mascherine, tute e schermi facciali da Germania e Francia. "Dobbiamo condividere il materiale protettivo", come le mascherine, "all'interno dell'Unione europea" per combattere l'epidemia di coronavirus. "I divieti nazionali di vendita ad altri Paesi europei sono nefasti. Nessuno Stato può produrre da solo ciò di cui ha bisogno. Oggi è l'Italia che ha bisogno rapidamente di grandi quantità di questo materiale medico, ma fra qualche settimana saranno altri Paesi". Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un videomessaggio su Twitter.