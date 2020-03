In Spagna 2.000 contagi in 24 ore

Circa 2.000 nuovi casi di coronavirus sono stati registrati in Spagna e un centinaio di persone sono morte nel giro di 24 ore. Lo hanno reso noto le autorità spagnole oggi. Secondo l'ultimo rapporto, sono 7.753 i casi in totale mentre 288 persone sono morte a causa del Covid-19 nel paese, da ieri in isolamento quasi totale nel tentativo di frenare la diffusione della pandemia.

Il numero di morti per coronavirus nel mondo ha superato quota 6.000, dopo l'annuncio da parte della Spagna di 105 nuovi

decessi. In totale 6.036 persone sono morte e sono 159.844 i contagi in tutto il mondo. La Cina rimane il paese con il più alto numero di morti (3.199) ma ora è in

Europa che l'epidemia progredisce rapidamente, con 1.907 vittime di cui 1.441 in Italia e 288 in Spagna, i paesi più colpiti del continente.

Allarme del ministro dell' educazione francese: "A rischio la metà della popolazione". Chiuse nel Paese le stazioni

di sci, ma si vota per le elezioni municipali. Tutta la Repubblica Ceca in quarantena, l'Austria segue il modello Italia

e chiude tutto. Sale il numero dei casi negli Usa: più di 2.800.